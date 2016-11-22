Новосибирский полицейский попал под суд за обещание изнасиловать парня

Новосибирский суд разбирает дело в отношении сорокалетнего старшего оперуполномоченного Ивана Сизинцева. Полицейский оказался на скамье подсудимых за превышение служебных полномочий и насилие.

По версии прокуратуры, полицейский Иван Сизинцев 7 июня текущего года нес службу в участке «Кирпичный», когда туда заглянул отметиться молодой человек с условной судимостью, передает НГС.

Страж порядка попытался «повесить» на парня кражу картофеля, но получил отказ. В итоге паренька избили, а когда и это не помогло, пригрозили самым страшным: изнасилованием. Молодой человек и здесь не спасовал и был посажен в камеру предварительного заключения. Далее цикл «избиение – камера» продолжился до нескольких повторений. В итоге над парнем измывались более двух часов, после чего паренька все же отпустили.

Полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы. От службы он отстранен и будет уволен из органов.