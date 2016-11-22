Не тайная связь
22 ноября 2016, 16:22 [«АН-онлайн», Е. Матафонова ]
Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя краевого центра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, в августе 2016 года продавец-консультант офиса продаж телефонной компании, находясь на своем рабочем месте, не имея соответствующего разрешения, произвел выгрузку данных и распечатал на бумажный носитель конфиденциальную информацию о входящих и исходящих соединениях абонентского номера одного из клиентов телефонной компании, после чего незаконно передал указанную информацию третьему лицу.
Как следует из показаний подозреваемого, с просьбой о помощи к нему обратился его знакомый с сестрой, попросивший сделать распечатку телефонных переговоров девушки, заподозренной в интимных отношениях с их родственником.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
по сообщению портала "ПОЛУОСТРОВ КАМЧАТКА" 22.11.16