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Учительница в Татарстане попала под суд за сексуальную связь со школьницей

21 ноября 2016, 22:12 [ «АН-Татарстан» ]

Учительница в Татарстане попала под суд за сексуальную связь со школьницей
pixabay.com

Учительница русского языка и литературы Румия Хусаинова не тому учила свою 15-летнюю воспитанницу. Но учила основательно: девочку доставили в больницу с внутренним кровотечением и повреждением половых органов.

Суд города Альметьевска приговорил учительницу-лесбиянку к трем годам, но срок  - условный, передают РИА Новости.

Приговор мягкий, - обвинение требовало наказания в 4,5 года тюрьмы. Но суд решил оставить 24-летнюю учительницу на свободе, добавив к условному заключению трехлетний испытательный срок. В течение шести лет приговоренная учительница не сможет заниматься педагогикой.

Следствие установило, что 21 августа 2016 года Хусаинова, находясь в своей квартире, четыре раза совершила половой акт со своей 15-летней ученицей, после чего у ребенка открылось внутреннее кровотечение и продолжалось несколько часов. В больницу девочку доставили 22 августа.

Учительница свою вину полностью признала.

 

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