Конституционный суд запретил задерживать граждан свыше 48 часов без решения суда

Помещать граждан за решетку более чем на 2 суток без судебного решения нельзя. Так решил российский Конституционный суд 21 ноября. Дело в том, что задержание свыше 48 часов противоречит российской Конституции.

На несоответствие закона о предварительном задержании Конституции России обратил внимание истец Евгений Сизиков из Нового Уренгоя, пишет «Российская газета».

Сизиков отсидел в предварительной камере более двух суток и оспорил это в суде. Поскольку в основном законе Российской Федерации прописано, что гражданин не может содержаться под стражей более 48 часов без решения суда, то и в соответствующий закон требуется внести изменения.

КС России вынес решение иск Сизикова удовлетворить, а Федеральному законодателю велено внести изменения в действующее законодательство.