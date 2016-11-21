Под Екатеринбургом женщина убила собутыльника поленом из-за еды

Житель одного из поселков Свердловской области погиб от рук своей знакомой, будучи обвиненным в краже еды. Мужчина встретил страшную смерть: его забили поленом.

По данным следователей, пятеро местных жителей собралось в доме их знакомой, намереваясь посидеть за бутылочкой-другой спиртного. В процессе застолья хозяйка хватилась пакета с продуктами - чаем, макаронами и сахаром. Обнаружив пропажу, женщина решила, что ее ограбил один из гостей. Придя в ярость, она схватила полено и начала избивать им мужчину, несмотря на то, что свою причастность к исчезновению продуктов он отрицал.

Остальные участники застолья позвонили в полицию и скорую. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего. Сотрудники полиции при осмотре места происшествия обнаружили пропажу: пакет был найден во внутренней секции дивана. Подозреваемая признала свою вину.

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