На Сахалине дама проспорила, что ее не убьют

Трагедия произошла на Сахалине (город Оха) 19 ноября, но подробности стали известны только что. Труп женщины был обнаружен под окнами ее дома с пулевым ранением в голову. Выяснилось, что даму убили на спор.

Следствие выяснило, что перед убийством 54-летняя дама несколько недель выпивала в компании с четырьмя приятелями, передает «Лайф».

В какое-то время хозяин квартиры похвастался травматическим пистолетом и компания начала спорить, можно ли убить из такого оружия. Дальше – больше. Принципиальные спорщики поставили на кон по три тысячи рублей и разрешили спор практически. Один из мужчин подошел к женщине вплотную и выстрелил ей в голову, чтобы наверняка выиграть спор или проиграть. Спор он выиграл, потому что жертва скончалась на месте.

Компания вынесла труп дамы на балкон и сбросила его вниз.

Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве: мужчине 32 года, и он уже отсидел за такое же преступление. Ведется следствие.