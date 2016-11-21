Жителя Вадинска осудили за жестокую расправу с фермером

В Пензенской области 22-летний житель села Вадинск осужден за убийство фермера и покушение на убийство его жены.



В Вадинском районе возле одного из домов в деревне Куриловка нашли тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, а рядом находилась его 51-летняя супруга с ножевыми ранениями.



По данным следствия, двое нетрезвых мужчин приехали на «ВАЗ-21214» к дому фермера, который занимался разведением баранов на окраине деревни. «Один из приезжих мужчин остался в автомашине, а подсудимый направился к хозяину дома. В ходе разговора фермер потребовал покинуть территорию его дома в связи, с чем между ранее незнакомыми мужчинами возникла ссора, в результате которой злоумышленник избил хозяина дома, после чего взял в машине нож и нанес ему не менее трех ударов в область шеи. На крики из дома вышла супруга потерпевшего, которая попыталась оказать сопротивление, схватив топор, женщина бросила его в лобовое стекло автомашины», — сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина. После этого подсудимый с ножом напал на женщину. Решив, что она мертва, злоумышленники скрылись.



В результате суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.





по сообщению портала "ПЕНЗА-ПРЕСС" 18.11.16