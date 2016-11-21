Вятскополянский мошенник, похожий на Мавроди, похитил у банка 68 млн. рублей

Сегодня, 20 ноября 2016 года, УМВД РФ по Кировской области сообщило о том, что в суд направлено уголовное дело по мошенничеству на 68 миллионов рублей.

По версии следствия, безработный уроженец Вятских Полян и два его подельника на протяжении 2014 года от имени различных фирм, якобы занимающихся строительством и лесопереработкой, заключали договоры на предоставление кредитов с кировскими филиалами одного из банков.

Мужчина предоставлял поддельные документы. Деньги банка переводились на счета трех фирм — «однодневок», подконтрольных ему. После перечисления средств, фирмы перестали существовать. В итоге банк лишился 68 миллионов рублей.

В настоящее время расследование закончено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Что интересно, на сайте УВД по Кировской области размещено видео, на котором можно увидеть мошенника. Многие пользователи соцсетей отметили, что он очень похож на Мавроди.

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