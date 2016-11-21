Задержана женская банда, продававшая пермячек в рабство

Женская организованная преступная группа разоблачена в Удмуртии, сообщает МВД. Преступницы завлекали жертв из Пермского края объявлениями о высокооплачиваемой работе за границей, где те попадали в секс-рабство.

Сутенёршам от 27 до 56 лет, двоим из четверых участниц ОПГ уже предъявлено обвинение. Они помогали жертвам готовить необходимые документы и организовывали вылет в Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты. По прибытии, как обычно бывает, у несчастных соучастники российских преступниц отнимали документы и деньги, а затем заставляли заниматься проституцией под угрозой расправы. По данному факту заведено уголовное дело по статье УК РФ о работорговле, проводится следствие по установлению личности других участников преступной схемы.

Читайте также:

В Москве задержали банду, продававшую россиянок в сексуальное рабство

В Волгодонске задержан торговец секс-рабынями