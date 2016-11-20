Виновницу смерти двух человек отпустили на свободу

Только через девять лет отправится в колонию-поселение отбывать наказание Юлия Киселёва, виновница резонансного ДТП в Иркутске, когда погибли подполковник полиции Альберт Соколов и бизнесмен Денис Матвеев.

Авария случилась в июле прошлого года. «Мерседес» депутата Гордумы Жанны Есевой, за рулём которого находилась дочь Юлия Киселёва, на огромной скорости врезался в стоящий на светофоре автомобиль, в котором погибли люди. Позже в крови виновницы обнаружили 1,8 промилле алкоголя.

Полгода назад Тайшетский городской суд приговорил её всего к четырём годам лишения свободы и даже удовлетворил просьбу адвоката об отсрочке наказания на период, пока ребёнку Юлии не исполнится 14-лет. Кроме того, она сама находилась на лечении из-за полученных в ДТП травм. В августе осужденная переехала в другую область, её дело передали туда же. Однако о том, что она на свободе родственники погибших узнали только сейчас из интернета, выяснили журналисты.

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