Друг псковских школьников рассказал подробности их самоубийства

Друг псковских школьников Дениса и Екатерины, открывших стрельбу по полиции, подтвердил версию об их самоубийстве.

Корреспонденту «Сноба» молодой человек рассказал о том, что перед смертью Денис написал ему о своем намерении выстрелить Екатерине в затылок. По словам Дениса, чтобы им обоим не было так страшно реализовать задуманное, он попросил подругу встать к нему спиной.

Напомним, 14 ноября в Псковской области произошла трагедия, потрясшая всю страну. Двое 15-летних подростков, похитив ружье, принялись стрелять по полицейским. Дом, в котором укрывались юные Бонни и Клайд, через некоторое время штурмом взяли бойцы Росгвардии. По официальной информации, правоохранители нашли Дениса и Екатерину мертвыми – они покончили с собой. В настоящее время в интернете распространяются слухи о том, что подростков на самом деле ликвидировали силовики.