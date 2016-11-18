Ульяновского пенсионера обвиняют в расстреле соседей

В Ульяновске суд арестовал 68-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве из гладкоствольного охотничьего ружья двух своих соседок и покушение на убийство еще одного человека.

По данным следствия, пенсионер пришел в дом своих жертв и открыл по ним стрельбу из ружья. Две женщины - 46-летняя хозяйка дома и ее 26-летняя дочь - получили смертельные ранения. Еще одному человеку удалось спастись: находившийся в доме 30-летний мужчина смог убежать, несмотря на полученное им ранение.

Подозреваемый полностью признал вину. Он рассказал, что проживал по соседству от своих жертв, а поводом для расправы стали деньги: пенсионер заподозрил, что соседи украли сбережения из его дома.

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