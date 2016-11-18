В Москве молодого человека заподозрили в убийстве своих приемных родителей. Мотивом для совершения такого страшного и циничного преступления следователи считают желание завладеть квартирой.

По предварительным данным, 21-летний житель Москвы ради имущества своей опекунши подговорил двух своих приятелей - 18 и 23 лет. Втроем они напали сначала на приемного отца молодого человека, избили его, после чего задушили. Следующей жертвой преступников стала сама хозяйка квартиры.

Чтобы скрыть следы преступления, приятели отвезли тела в лес. Однако следователи заподозрили их причастность к совершению преступления. Life сообщает, что в настоящее время против троих подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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