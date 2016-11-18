На YouTube появилось видео штурма дома, где укрывались подростки, открывшие огонь по полицейским.

На записи можно услышать, как боец Росгвардии обращается к одному из злоумышленников, призывая того сдаться. Не получив ответа, силовики приводят в действие светошумовые гранаты и врываются в дом.

Напомним, трагический инцидент, получивший широкий общественный резонанс, произошел 14 ноября в поселке Струги Красные Псковской области. Двое подростков – 15-летний парень и девушка – обстреляли полицейскую машину из ружья, сняли это на видео и разместили ролик в соцсети. Правоохранители после нескольких часов переговоров с юными гангстерами взяли дом, где те засели, штурмом и обнаружили их мертвыми. По предварительной версии, подростки покончили с собой.