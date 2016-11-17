В Петергофе подростка избили лопатой

Детская шалость обернулась для 14-летнего питерского подростка серьезными последствиями. С черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом плечевой кости и множественными ушибами он был доставлен в больницу.

По предварительным данным, юноша с двумя друзьями развлекался тем, что прыгал с крыш гаражей в сугробы. Однако причиной многочисленных травм стал вовсе не неудачный прыжок - на мальчика накинулся владелец одного из гаражей, вооруженный лопатой.

Как рассказали друзья пострадавшего, мужчина бил его, пока не сломалась лопата. Вдвоем подросткам удалось довести друга до дома. Родители немедленно отвезли его в травматологию, а уже оттуда он был доставлен в одну из местных больниц.

В настоящее время полиция Петродворцового района Петербурга возбудила уголовное дело. Как сообщает Life, личность подозреваемого в нападении уже установлена.

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