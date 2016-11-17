Житель Кузбасса сознался в убийстве пятилетней давности из-за неприятных снов
17 ноября 2016, 15:38 [ «АН-онлайн» ]
Нечистая совесть не давала жителю Новокузнецка спокойно спать по ночам - стоило ему заснуть, как ему являлась жертва совершенного им убийства. Это настолько измучило мужчину, что в конце концов он пришел в полицию с повинной.
Плохие сны преступника позволили сотрудникам полиции раскрыть “глухарь” пятилетней давности. В декабре 2011 года был обнаружен труп женщины, застреленной, как показала экспертиза, из обреза двуствольного ружья. Однако следствие зашло в тупик. Спустя пять лет показания мужчины помогли пролить свет на совершенное преступление. Было установлено, что он общался с жертвой нерегулярно, а потому не вошел в число подозреваемых. Если бы не кошмары, преступник вряд ли понес бы наказание за содеянное. Суд признал его виновным и вынес приговор - пятнадцать лет лишения свободы.
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