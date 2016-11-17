У московской пенсионерки украли полмиллиона рублей

Чтобы разжалобить пожилую женщину, мошенники представились беженцами, хотя оба к ним не относятся: один уроженец Ставрополья, другой из-под Ростова. Мошенников задержала полиция по горячим следам.

У московской пенсионерки на сберкнижке было 500 тысяч рублей, - все досталось мошенникам. Старушка вместо своих денег получила купюры из «банка приколов», сообщает представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в хищении сбережений у 78-летней женщины в Москве. Об этом «Росбалту» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пожилая женщина 78 лет поверила мошенникам, которые попросили у нее сберегательную книжку, для того, чтобы получить перевод от родственников из СНГ. Книжка им нужна была якобы для того, чтобы не платить большой процент. Несуразность просьбы пожилую женщину не насторожила и она осталась без сбережений.

Полиция задержала похитителей. Это ранее судимый 25-летний житель Ставрополья и его напарник, безработный из Ростовского региона 31 года.