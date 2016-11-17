Житель Новосибирска зарезал тещу и напал с ножом на жену

И теща, и жена у задержанного новосибирца бывшие. Семья давно распалась, хоть и имеет двоих детей. Тем не менее, конфликт у бывших мужа и жены вышел такой, что тещу нашли 17 ноября у подъезда убитой.

Труп 56-летней женщины обнаружили рано утром у подъезда дома на улице Забалуева, 21, передает НГС. Полиция по горячим следам задержала основного подозреваемого – бывшего зятя убитой, 28-летнего местного жителя.

При осмотре места убийства оперативники нашли и нож, которым была убита женщина. Следствие установило, что ссора между убийцей и его жертвой началась еще в подъезде дома, а на улице бывший зять не сдержался и несколько раз ударил пожилую женщину ножом.

В тот же день в местную больницу была доставлена с ножевыми ранениями бывшая супруга задержанного. 30-летняя мать двоих детей находится в реанимации. Ведется следствие.