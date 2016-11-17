Сахалинские чиновники украли из бюджета 35 миллионов

Деньги федеральные чиновники пустили на ветер, точнее, на ветрогенераторы, которые были установлены согласно федеральной программе, предусматривающей закупку нетрадиционных источников энергии.

Оперативники регионального ФСБ и сотрудники Следственного комитета Сахалина начали расследование в отношении госкомпании, которая занималась реализацией федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов. По этой программе и были закуплены и установлены ветрогенераторы на Курилах. Вот только после проверки силовиков выяснилось, что ветрогенераторы произведены в 1990 и 1991 годах и прежде активно эксплуатировались. То есть федеральные чиновники закупили старое оборудование как новое, а разницу в 35 миллионов рублей присвоили себе.

Сообщается, что виновные могут отправиться в тюрьму на десять лет. Дело находится на контроле областной Прокуратуры.