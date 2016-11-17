Сахалинские чиновники украли из бюджета 35 миллионов

СРОЧНО
|09:45  Теннисист Евгений Кафельников госпитализирован |09:42  В Ульяновске мужчина открыл стрельбу в одном из домов, погибли две женщины |09:06  Ледниковый период |09:06  Отмучились |09:04  Карякин может стать шахматным Трампом |09:03  "Я уже в 20 лет наелся этими сборами..." |09:02  Почему фанаты "Динамо" наехали на Знарка? |08:28  Житель Удмуртии сгорел в собственном автомобиле |08:25  Борьба за градусы |08:25  «Газпром» опять себя не обидел |08:24  Мандариновый фронт |08:18  После победы Трампа в США могут поменять стратегию выборов |16.11 23:09  Минэкономики РФ готовит послабления для производителей и торговцев пивом |16.11 22:15  Пранкер Лексус: Порошенко звонил Трампу, а попал на меня |16.11 21:38  На Ямале нефтяники бастуют и умирают, но им все равно не платят |16.11 21:28  Покупатель в Петербурге применил перцовый баллончик, чтобы украсть алкоголь |16.11 21:11  Для брата ничего не жалко: китаянка хотела продать девственность для спасения родственника |16.11 19:06  Швейцарский банк обнаружил у себя 8 миллионов "бесхозных" долларов |16.11 18:09  Администратора “групп смерти” заключили под стражу |16.11 17:39  Польский МИД назвал условия для восстановления отношений с Россией |16.11 16:38  Песков: формулировки Гаагского суда противоречат реальности |16.11 16:35  На вершине айсберга с именем «Улюкаев» |16.11 16:33  Англосаксы опять «развели» Германию |16.11 16:32  Запретить увольнение ипотечников |16.11 16:31  Степан Бандера перевернулся в гробу и даже вспотел |16.11 16:29  Голос российского избирателя станет дороже |16.11 14:51  Около замка Пугачёвой и Галкина задержали «посланницу Аллаха» |16.11 14:49  Украина снова ищет нефть и газ в Черном море |16.11 14:43  Ярославского депутата обвиняют в похищении человека |16.11 14:24  Маршрутка с пассажирами загорелась в Челябинске

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Криминал

Сахалинские чиновники украли из бюджета 35 миллионов

17 ноября 2016, 07:18 [ «АН-онлайн» ]

Сахалинские чиновники украли из бюджета 35 миллионов
globallookpress.com

Деньги федеральные чиновники пустили на ветер, точнее, на ветрогенераторы, которые были установлены согласно федеральной программе, предусматривающей закупку нетрадиционных источников энергии.

Оперативники регионального ФСБ и сотрудники Следственного комитета Сахалина начали расследование в отношении госкомпании, которая занималась реализацией федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов. По этой программе и были закуплены и установлены ветрогенераторы на Курилах. Вот только после проверки силовиков выяснилось, что ветрогенераторы произведены в 1990 и 1991 годах и прежде активно эксплуатировались. То есть федеральные чиновники закупили старое оборудование как новое, а разницу в 35 миллионов рублей присвоили себе.

Сообщается, что виновные могут отправиться в тюрьму на десять лет. Дело находится на контроле областной Прокуратуры.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Культура

«Муха» - пришло время продавать

«Муха» - пришло время продавать

С 18 по 20 ноября в Академии Штиглица впервые за 100 лет пройдет «Осенний салон». На продажу будет выставлена живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства из многочисленных учебно-методических фондов.

//Общество

Российское правительство назвало самый лучший город по качеству жизни

Российское правительство назвало самый лучший город по качеству жизни

Этот город - самый лучший город на земле, и находится он в центре Сибири. Финансовый университет при российском правительстве опубликовал рейтинг городов по уровню жизни в них с населением больше 500 тысяч.

//В мире

В Казахстане станут приплачивать тем гражданам, кто борется с терроризмом

В Казахстане станут приплачивать тем гражданам, кто борется с терроризмом

Денежную премию в размере от 750 до 1000 минимальных зарплат (МРП) получит гражданин Казахстана, если его информация поможет предотвратить террористический акт или поспособствует поимке его организатора.

//Наука

Эксперт ООН: ГМО сейчас не нужны, но потомкам понадобятся

Эксперт ООН: ГМО сейчас не нужны, но потомкам понадобятся

Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН Жозе Грациану да Силва считает, что в настоящее время человечество может обойтись без генетически модифицированных организмов.

//В мире

"Школа ведьм" в Риге беспокоит руководство Латвии

"Школа ведьм" в Риге беспокоит руководство Латвии

Власти Латвии всерьез обеспокоены тем, что в Риге открылась настоящая "школа ведьм". Учебное заведение предлагает своим ученикам стать профессионалами в сфере белой магии, а также целителями и ароматерапевтами.

//Криминал

Россиянин пытался вывезти в Южную Корею медвежьи органы

Россиянин пытался вывезти в Южную Корею медвежьи органы

Россиянин-контрабандист задержан 17 ноября в аэропорту Южно-Сахалинска. Таможню мужчина не прошел, так как пытался незаконно вывезти в Южную Корею органы редких животных, растения и осетровую икру.

//Криминал

Житель Новосибирска зарезал тещу и напал с ножом на жену

Житель Новосибирска зарезал тещу и напал с ножом на жену

И теща, и жена у задержанного новосибирца бывшие. Семья давно распалась, хоть и имеет двоих детей. Тем не менее, конфликт у бывших мужа и жены вышел такой, что тещу нашли 17 ноября у подъезда убитой.

//Культура

Стали известны причины смерти певца Леонардо Коэна

Стали известны причины смерти певца Леонардо Коэна

Стало известно, отчего скончался всемирно известный 83-летний музыкант, поэт и писатель Леонард Коэн. О причинах его кончины прессе рассказал менеджер певца Роберт Кори. Коэн похоронен в Монреале.

//Спорт

Теннисист Евгений Кафельников госпитализирован

Теннисист Евгений Кафельников госпитализирован

Кафельников ничего не сообщил о конкретных причинах, по которым он попал в больницу, только сказал, что врачи сделали ему операцию. Олимпийский чемпион рассказал о госпитализации на страничке в Twitter.

//В мире

Клинтон впервые выступила на публике после поражения

Клинтон впервые выступила на публике после поражения

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон впервые появилась на публике после поражения на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Политик выступила на конференции Фонда защиты детей в Вашингтоне.

//Говорят, что...

Японцы полюбили нашу кукурузу

Японцы полюбили нашу кукурузу

Япония традиционно является одним из крупнейших в мире импортёров зерна. Стране по понятным причинам не хватает территории для производства данной продукции. Всего японцы импортируют более 22 млн т различного зерна – в том числе 15 млн т кукурузы.

//Новости ADWILE

//Говорят, что...

ОСАГО привяжут к водителю

ОСАГО привяжут к водителю

Минфин РФ вынес на обсуждение новый законопроект об ОСАГО. Поправки полностью меняют систему ценообразования в автогражданке. Главное из предполагаемых изменений в том, что цена полиса прежде всего будет зависеть от водителя…

//Говорят, что...

В Крыму рекордный урожай мидий и устриц

В Крыму рекордный урожай мидий и устриц

За 9 месяцев этого года рыбоводы Крыма произвели более 322 т различной продукции. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года (115,6 тонны). На полуострове выращено более 70 т мидий, почти 30 т устриц и более 223 т рыбы

//Говорят, что...

Новейшие истребители Су-35С отправились поближе К НАТО

Новейшие истребители Су-35С отправились поближе К НАТО

В конце прошлой недели четыре новейших многофункциональных истребителя Су-35С начали перелёт из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России. Это первые машины, произведённые по пятилетнему контракту на поставку нашим ВКС 50 таких самолётов.

//Говорят, что...

Москва и Пекин создают свой SWIFT

Москва и Пекин создают свой SWIFT

Сразу после введения антироссийских санкций западные эксперты и политики начали пугать Россию их неизбежным ужесточением. Одним из «ядерных» вариантов наказания Москвы в Берлине, Лондоне и Вашингтоне считают отключение нашей страны от SWIFT.

//Говорят, что...

Пугачёву выслеживают сектанты

Пугачёву выслеживают сектанты

В криминальную историю попало на днях семейство Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Соседи знаменитостей заподозрили возле их замка взрывной механизм и вызвали полицию.

//Здоровье

Диетическое время

Диетическое время

Когда лучше всего принимать пищу, чтобы меньше поправиться? На эту тему провели исследование калифорнийские учёные. Правда, своё изучение они проводили на генетически идентичных мышах.

//новости MIXADVERT.com

//Здоровье

Сауна – не для цистита

Сауна – не для цистита

Стоит ли ходить в сауну во время обострения цистита? Цистит не любит ни нагревания, ни охлаждения. Хотя многие придерживаются иного поведения. Но они не правы. Эту неприятную болезнь «прогревать» не следует.

//Здоровье

Склеить кости? Это просто!

Склеить кости? Это просто!

Я слышала, что существует чудо-клей, которым можно склеивать человеческие кости. Что это за клей? Его изобрели шведы. Они разрабатывали его на протяжении четырнадцати лет.

//Происшествия

В Ульяновске мужчина открыл стрельбу в одном из домов, погибли две женщины

В Ульяновске мужчина открыл стрельбу в одном из домов, погибли две женщины

В Ленинском районе Ульяновска мужчина расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья трех человек. Согласно последней информации, в результате происшествия погибли две женщины, а мужчина смог сбежать.

//Здоровье

Полезно «поминдальничать»

Полезно «поминдальничать»

Полезен ли чем-нибудь миндаль? Подруга уверяет, что это нужно для похудения. В Университете Пенсильвании придерживаются того же самого мнения. Учёные уверяют: миндаль способствует тому, что в организме откладывается меньше внутреннего жира…

//Здоровье

Какой у вас кашель?

Какой у вас кашель?

Можно без преувеличения сказать, что среди жалоб, с которыми пациенты в осенне-зимний период обращаются к своему участковому терапевту, часто присутствует кашель. Кашель является симптомом многих заболеваний, порой даже не связанных с дыхательной системой.

//Шоу-бизнес

Татьяна Устинова взяла под шефство Астахова

Татьяна Устинова взяла под шефство Астахова

Похоже, покинув пост детского омбудсмена, Павел Астахов решил реализовать свои амбиции в написании художественной литературы. Он уже приступил к написанию романа, а также пишет детектив в соавторстве с известной писательницей Татьяной Устиновой.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

ABBA приедет в Москву?

ABBA приедет в Москву?

Похоже, легендарная группа ABBA всё-таки всерьёз намерена вернуться на сцену в своём прежнем составе. Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад объявили о том, что готовят проект…

//Шоу-бизнес

Алсу купила Дэвида Фостера?

Алсу купила Дэвида Фостера?

Серьёзную работу готовится проделать в ближайшее время Алсу. Выйдя из декретного отпуска, певица направила все свои силы в творческий процесс.

//Шоу-бизнес

Меладзе отомстят за увольнение?

Меладзе отомстят за увольнение?

Весьма неожиданный удар приготовили композитору и продюсеру Константину Меладзе его бывшие подопечные – экс-солистки группы «ВИА Гра».

//В мире

Вьетнам приостановил ратификацию соглашения о ТТП из-за США

Вьетнам приостановил ратификацию соглашения о ТТП из-за США

После изменений, которые произошли во внутренней политике США, Вьетнам принял решение приостановить ратификацию соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Об этом сообщил вьетнамский премьер.

//В мире

Порошенко хочет лишить своего друга гражданства

Порошенко хочет лишить своего друга гражданства

Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook рассказал о заговоре против него в команде президента Украины Петра Порошенко, будто последний вынашивает планы лишить бывшего одесского губернатора гражданства.

//Общество

Искусство быть главным

Искусство быть главным

В каждой серьёзной структуре без иерархии не обойтись. Свой «табель о рангах» есть у армии, церкви, науки, у мира чиновников. Есть он и у инженерно-технических работников. И первые строчки в этой системе занимают...

//Наука

Внутри мексиканской пирамиды Кукулькана обнаружена еще одна пирамида

Внутри мексиканской пирамиды Кукулькана обнаружена еще одна пирамида

Археологи из Мексики и Америки сделали шокирующее открытие - внутри всемирно известного храма Кукулькана в Чичен-Ице находится еще одна пирамида, однако значительно более маленькая, чем сама постройка.

//Сад-огород

Купите фиалки, господа

Купите фиалки, господа

Эти нежные трогательные комнатные цветы с детства знакомы каждому нашему соотечественнику. А особенно востребованы очаровательные фиалки в осенне-зимний период, украшая унылые зимние подоконники разноцветными букетиками.

//Общество

Мама для будущего летчика

Мама для будущего летчика

Вот уже 13-й год на «Радио России» существует социальный проект «Детский вопрос», который помогает детям, оставшимся без попечения родителей, найти новую семью. В рамках этого проекта ежегодно проводится благотворительная программа «Поезд надежды».

//Сад-огород

Стоят сады стеклянные

Стоят сады стеклянные

В этом году осень закончилась быстро, и зима наступила неожиданно рано. Снегопады сменяются ледяными дождями, морозы наступают на оттепели, давление зашкаливает, сильные ветры срывают крыши. И синоптики оптимизма не прибавляют…

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры