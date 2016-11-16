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Волгоградского губернатора хотели сжечь заживо

16 ноября 2016, 22:47 [ «АН-Волгоград» ]

Волгоградского губернатора хотели сжечь заживо
bloknot-volgograd.ru
Покушение произошло в ночь на 15 ноября, но в интересах следствия о нем стало известно только сегодня. Дом главы Волгоградской области в поселке Латошинка подожгли с целью ликвидации Андрея Бочарова.
 
Пока следствие не выяснило, кто именно стоит за попыткой ликвидировать губернатора Андрея Бочарова, передает портал «Блокнот Волгограда».
Следственный комитет начал уголовное расследование по фактам покушения на убийство и уничтожения чужого имущества. Сведений о пострадавших при пожаре нет.
 
В следственном комитете региона сообщили, что попытка устранить главу региона связано с профессиональной деятельностью жертвы. Ведется розыск преступников.
Андрей Бочаров стал волгоградским губернатором 2 апреля 2014 года, а ранее был главой исполнительного комитета ОНФ.
 

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