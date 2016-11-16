Волгоградского губернатора хотели сжечь заживо

Покушение произошло в ночь на 15 ноября, но в интересах следствия о нем стало известно только сегодня. Дом главы Волгоградской области в поселке Латошинка подожгли с целью ликвидации Андрея Бочарова.

следствие не выяснило, кто именно стоит за попыткой ликвидировать губернатора Покане выяснило, кто именно стоит за попыткойгубернатора Андрея Бочарова , передает портал «Блокнот Волгограда».

Следственный комитет начал уголовное расследование по фактам покушения на убийство и уничтожения чужого имущества. Сведений о пострадавших при пожаре нет.

розыск преступников. В следственном комитете региона сообщили, что попытка устранить главу региона связано с профессиональной деятельностью жертвы. Ведетсяпреступников.

Андрей Бочаров стал волгоградским губернатором 2 апреля 2014 года, а ранее был главой исполнительного комитета ОНФ.