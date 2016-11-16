Чиновник подловил строителей на нарушении законодательства и просил за это миллион рублей. «Взяткодатель» согласился, и теперь мэр Усть-Грязнухинского сельского поселения дает показания сотрудникам СК РФ.

57-летнего сельского главу задержали при получении денег, как он ни шифровался, передает «Лайф».

Чиновник-вымогатель просил положить взятку в бесхозный унитаз на свалке: конспирация у него была на высоком уровне. Однако, чиновник все-таки «прокололся» и был задержан оперативниками ФСБ.

Коммерческая фирма вела ремонт дороги близ селения, где задержанный Владимир О. был главным чиновником. Владимир О. подловил коммерсантов на том, что выемку грунта они проводят на землях сельхозназначения, что незаконно (это вредит почве), но можно договориться…

Вымогатель просил положить миллион рублей под выброшенный унитаз на свалке, где его и задержали.