Ранее «АН-онлайн» сообщали про следственные мероприятия СК России в офисах «Роснано». Появились подробности того, с чем были связаны обыски. Следствие считает, что «Роснано» растратило порядка миллиарда рублей.

Уголовный процесс по делу «Роснано» начался в связи с крупной растратой средств госбюджета, передает meduza.

«Роснано» планировало построить завод на территории Ярославской области - «НТ-Фарма». Но так уж получилось, что завод построен не был, а деньги успели потратить. Следствие называет и главных подозреваемых в растрате. Это учредитель завода «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов, глава упомянутой компании Евгений Султанов и мэр города Переславль-Залесский Денис Коршуников.