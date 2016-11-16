Суд Петербурга оправдал ректора вуза, которого обвиняли в организации убийства

Приговор присяжных заседателей в отношении заместителя ректора Петербургского ГУСЭ Соловьева – невиновен. Такое решение принял 16 ноября областной суд Петербурга. Соловьев обвинялся в организации убийства.

Заместитель ректора Петербургского государственного университета сервиса и экономики Василий Соловьев освобожден из-под стражи в связи с оправдательным приговором присяжных, передают РИА Новости.

Адвокат Мурад Мусаев 16 ноября сообщил журналистам, что его подзащитный Василий Соловьев полностью оправдан. Соловьеву инкриминировалось обвинение в организации физического устранения его прямого начальника, ректора вуза ГУСЭ Александра Викторова.

Присяжные заседатели проголосовали десятью голосами против двух за то, что Соловьев невиновен в предъявленном обвинении.

Следствие считало, что Соловьев хотел отмстить ректору за судебные иски с его стороны в адрес организаций, подотчетных Соловьеву.