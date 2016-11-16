В Кемерове осудили серийного педофила

23 года в колонии строгого режима - таков приговор суда, вынесенный по делу жителя Кемеровской области, обвинявшегося в совершении сексуального насилия над детьми. Всего на счету серийного педофила восемь жертв.

Преступник был задержан по горячим следам после того, как в полицию обратилась мама одной из жертв, девочки девяти лет. Однако в ходе следствия выяснилось, что подозреваемый причастен к совершению еще как минимум семи аналогичных преступлений на территории области, причем нападения были совершены в нескольких городах.

Экспертиза не выявила у подозреваемого каких-либо хронических расстройств психики. По заключению специалистов, преступник полностью осознавал опасность и противоправность своих действий.

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