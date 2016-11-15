В Ингушетии ФСБ арестовало пять членов группировки ИГИЛ

В результате силовой операции ФСБ в Республике Ингушетия обезврежены террористы ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России), которые готовили террористические акты в столице России и Ингушетии.

Сообщается, что задержано пятеро участников преступной группы, которая была напрямую связана с террористами "Исламского государства" (ИГ). В центре по работе со СМИ в ФСБ сообщают, что бандиты причастны к подготовке взрывов на территории Ингушетии и в Москве. При проведении обыска у боевиков изъято разнообразное оружие с боеприпасами к нему и самодельная взрывчатка, причем два взрывных устройства были уже готовы к использованию.

Известно, что среди нейтрализованных боевиков находится эмиссар ИГ Р. Саутиев. Среди сотрудников ФСБ потерь нет.

Против задержанных заведено уголовное дело по факту экстремизма и террористической деятельности.