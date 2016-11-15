Рекордная контрабанда в Домодедово: задержано 590 редких птиц

Если быть точным, то на домодедовской таможне задержана 591 редкая птица. Это рекордная партия экзотических животных за всю историю аэропорта. Сообщается, что среди задержанных – попугаи и амадины.

Все задержанные птицы находятся под угрозой исчезновения, а потому охраняются конвенцией СИТЕС (занимается охраной флоры и фауны, которым грозит гибель), передает «Росбалт».

Контрабандный товар шел из Киргизии в Москву. В задержанной партии – попугаи жако, амадины (яркая птица семейства вьюрковых), канарейки и волнистые попугайчики.

В настоящее время все птицы находятся в Центре передержки животных при департаменте природопользования, что находится в Московской области, неподалеку от Яхромы.