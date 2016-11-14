В Коврове предполагаемого убийцу задержали, когда он вернулся за мобильником

В городе Коврове (Владимирская область) был задержан молодой человек, подозреваемый в двойном убийстве. Предполагаемый преступник вернулся на место происшествия за забытым мобильным телефоном.

По версии следствия, 40-летний разнорабочий в компании истопника и своего 22-летнего знакомого с самого утра распивал спиртное на территории предприятия. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, закончившаяся тем, что молодой человек забил до смерти разнорабочего и продолжил выпивать с истопником.

Застолье было прервано закончившимся спиртным, на которое не было денег. Собутыльники решили совершить кражу на соседнем предприятии, но истопник, попытался сбежать, испугавшись шума подъехавшего автомобиля. Разгневанный таким поведением, подозреваемый ударил его по голове кувалдой, а затем облил горючей жидкостью и поджег.

Однако скрыться ему не удалось. Он вспомнил, что забыл на месте преступления телефон и вернулся за ним. Однако в здании уже начался пожар, и молодой человек потерял сознание, надышавшись дымом. Прибывшие пожарные потушили возгорание, а полиция задержала подозреваемого.

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