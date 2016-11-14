Главу кемеровского управления СКР заподозрили в вымогательстве

В отношении Сергея Калинкина, возглавляющего управление Следственного Комитета России по Кемеровской области, а также двух заместителей губернатора области и еще ряда лиц, занимающих высокие посты в СК и администрации региона, было возбуждено уголовное дело.

Чиновники были заподозрены в вымогательстве. По данным следствия, фигуранты дела незаконным путем намеревались получить контрольный пакет акций предприятия «Разрез "Инской"», рыночная стоимость которого оценивается как минимум в миллиард рублей. Интересно, что владелец акций Антон Цыганков, ставший жертвой вымогательства, ранее сам проходил по делу о превышении служебных полномочий.

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