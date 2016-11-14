Курганская областная прокуратура выяснила, куда дел деньги местный житель, угрожавший взорвать один из офисов Сбербанка, требуя 3 млн рублей. Взяв имевшиеся в наличии 130 тысяч, он скрылся, но был позже задержан.

Оказалось, 42-летний разбойник, напугавший кассира гранатой, потратил отнятые деньги на погашение задолженностей по кредитам (возможно, в том же банке) и коммунальным платежам. 8 ноября его поймали, а затем заключили под стражу по решению суда, чтобы не сбежал. От такого странного преступника можно ожидать чего угодно.

За день до преступления был зафиксирован ещё один случай разбойного нападения на офис Сбербанка, очевидно, с муляжом пистолета, однако там преступник денег не получил. Приметы злодеев разные.

Три года назад в курганском офисе Сбербанка уже случился взрыв гранаты, в результате были жертвы. После последних нападений в банке заявили, что собираются вооружить охрану.

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