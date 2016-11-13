Неизвестные в масках напали на столичный ломбард

Вооруженное ограбление было совершено сегодня в восточном районе столицы. Нападению подвергся находящийся здесь ломбард. Вооруженные люди ворвались в здание и, угрожая оружием, забрали драгоценности.

Как сообщает агентство “Москва”, трое мужчин в масках ворвались в ломбард на Снайперской улице (метро “Выхино”) около 17:20. Угрожая сотруднику оружием, они разбили стекло в витрине и забрали находящиеся внутри ценности, после чего скрылись на автомобиле “Газель”.

Полиция объявила план “Перехват”. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, размер причиненного ущерба устанавливается.

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