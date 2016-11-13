Напавшие на журналистов Life лжеполицейские приняли их за наркодилеров

Правоохранители задержали в Москве одного из подозреваемых в нападении на журналистов Life, произошедшем в ночь на субботу на Киевской улице в столице. Ведутся поиски других участников инцидента.

В ночь на 12 ноября шестеро неизвестных на автомобилях Mercedes и Toyota Land Cruiser напали возле дома №18 по Киевской улице на режиссера Марка Безыменного и его ассистента Владимира Серенко. При этом злоумышленники представились сотрудниками уголовного розыска. Правда, информация о том, что задержанный, имя которого не называется, является сотрудником полиции, не подтвердилась. По оперативным данным, нападение преступников планировалось на наркодиллера в момент передачи товара.

В результате нападения режиссер телеканала получил несколько серьезных травм головы и лица, у него выбит зуб. У его помощника диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом лицевой кости. Врачи опасаются, что он может потерять зрение.

Расследование ведется по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).





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