Не с таким талантом кражами заниматься - вот что можно сказать по поводу комичного видео, попавшего в сеть. Запись с камеры видеонаблюдения одного из супермаркетов Омска запечатлела попытку неудачной кражи.

Остается только догадываться, как веселились охранники магазина, глядя на эту картину... Девушка пытается украсть бутылку элитного коньяка. Справедливо рассудив, что в капюшоне куртки искать никто не догадается (фигурка у девушки субтильная, там и фляжку не спрячешь), дама пытается положить бутылку в капюшон.

Но координация даму подводит: спиртное падает мимо капюшона с предательским грохотом…

Дама делает вид, что она тут не причем и спешит к выходу, она не знает, что за ней давно наблюдают.