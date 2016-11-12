Московский внучок убил свою бабушку молотком: запрещала курить

Собственно, для объекта воспитания внук явно великоват - ему двадцать лет, однако это не повод кого-то убивать. Убийца не страдает «комплексом Раскольникова», его просто утомили постоянные «придирки» бабушки.

Бабушка убийцы запрещала внучку курить и гулять допоздна, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Убийство произошло 11 ноября днем. Следователи обнаружили труп пожилой женщины (1937 года рождения) с проломленным черепом на полу квартиры на улице Киевской.

На допросе в полиции внук убитой сообщил, что в очередной раз поскандалил со своей родственницей и, не выдержав, схватил молоток и четырежды ударил старушку по голове. Тело пожилой женщины парень завернул в целлофан и хотел закопать во дворе дома. Парень заключен под стражу, ведется следствие.