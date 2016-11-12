Инцидент произошел на автопарковке перед торговым центром «Ашан» около 18.00 в Ульяновске. Два молодых человека стали жертвами нападения неизвестных с ножами (по некоторым сведениям напал один человек).

Судя по комментариям вокруг этой новости в социальных сетях, пострадавшие молодые люди тоже ангелами не были, однако это не повод так жестоко с ними обращаться, передает портал «Новости Ульяновска». Два парня находились на дорожке в торговый центр, когда на них напал неизвестный (или неизвестные - точно не известно) с ножом. Похоже, что злоумышленник преследовал цель сильно травмировать парней, так как бил их по ногам. Парни получили серьезные ранения и до приезда скорой помощи потеряли много крови.

Полиция расследует причины нападения и ищет «потрошителя» с ножом.