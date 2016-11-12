Двум несовершеннолетним сестрам из КБР грозит срок за укрывательство боевика

Два дня назад в Кабардино-Балкарии прошла спецоперация, в результате которой был ликвидирован бандит, находившийся в розыске за убийство сотрудников полиции.

Как стало известно правоохранителям, боевик укрывался в частном доме в городе Баксан. Мужчина отказался сдаваться. Завязалась перестрелка, в ходе которой бандит был убит. После опознания выяснилось, что он находился в розыске как соучастник убийства сотрудников полиции, произошедшего в октябре этого года в городе Прохладный.

В доме, в котором укрывался боевик, проживали две сестры, 16 и 15 лет. По данным силовых структур, чтобы никто не узнал о том, что девушки укрывают разыскиваемого, они вынудили мать уйти.

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