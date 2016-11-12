Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в попытке отравления пятимесячного племянника

Пятимесячный малыш был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии. В попытке отравления ребенка заподозрен его родной дядя.



По версии следствия, 32-летний мужчина намеренно добавил уксусную кислоту в детское питание, предназначенное для кормления его маленького племянника. На такой чудовищный поступок злоумышленника толкнул конфликт, произошедший с его родным братом, отцом малыша. Ребенок был экстренно доставлен в детскую больницу и в настоящий момент находится в реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о заключении мужчины под стражу и предъявлении ему обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Читайте также:

Другие криминальные новости

См. все новости дня