Арестован подельник одной из хабаровских живодерок

Правоохранители арестовали подельника одной из хабаровских живодерок.

Следствие предполагает, что 18-летний молодой человек вместе со своей сообщницей снял видео с участием некоего мужчины. Затем подозреваемые в целях унижения человеческого достоинства своей жертвы продемонстрировали ролик коллегам потерпевшего.

Напомним, двух юных жительниц Хабаровска изначально обвиняли в жестоком обращении с животными. По самым скромным оценкам, они убили не менее 15 кошек и собак. Позже выяснилось, что подозреваемые могут быть причастны и к целому ряду других преступлений. Среди них разбой, оскорбление религиозных чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды.