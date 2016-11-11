В Москве вора-транссексуала хотят отправить в мужскую камеру

Попавшийся на краже москвич Алексей Матюнин, который называет себя после операций Альбиной, может быть наказан намного раньше, чем по решению суда: Алексея-Альбину хотят посадить в камеру с мужчинами.

Адвокат Алексея –Альбины Ольга Бадалян тревожится за своего подзащитного, передает НТВ.

Мужчине-трансгендеру в мужской камере находиться опасно, считает адвокат. Алексей внешне выглядит как женщина: фигура, грудь, губы… Поэтому нетрудно себе представить, чем может для него (нее) обернуться соседство с мужчинами.

В настоящее время Альбина (Алексей) сидит в изоляторе при ОВД «Хорошевское». Но в ближайшее время ее (его) могут перевести в СИЗО-4 «Медведь», где по истечении двух суток решится вопрос об этапировании его в колонию общего режима. Именно в «Медведе» Алексей-Альбина боится два дня не пережить.

В 2011 году Алексей Матюнин был приговорен судом к 2 годам условного заключения по делу о краже. Матюнин переехал в Москву, сделал себе несколько операций (вставил импланты груди, увеличил губы и т.д.) и стал мечтать о смене пола. Но когда Алесей пришел в ФМС за новым паспортом, его задержали. Оказалось, что условный срок ему заменили на реальный и теперь придется отправиться в тюрьму. А поскольку в паспорте и по всем остальным документам он мужчина, то и сидеть ему в мужской зоне. Если это произойдет, Алексей станет первым трансгендером в мужской колонии.