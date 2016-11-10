Ульяновский убийца и насильник отправлен под суд

Житель Ульяновска 33 лет может отправиться в тюрьму лет на 15. Следственный комитет Ульяновской области завершил расследование резонансного преступления, которое мужчина совершил 19 апреля 2016 года.

Доказательная база собрана полная, обвиняемому предстоит ответить перед законом по статьям "убийство","изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера", сообщает 10 ноября пресс-служба регионального СК РФ.

Напомним, 19 апреля 2016 года 33-летний житель Ульяновска в поселке Новоспасское напал на тринадцатилетнюю школьницу. Преступник нагнал ее у лесополосы, изнасиловал, а затем избил и задушил. Во время нападения ребенок разговаривал по телефону с мамой, поэтому родители подняли тревогу. Местные жители задержали насильника недалеко от места преступления и передали полиции.

Задержанный сразу во всем сознался. Тем не менее, следствие опросило более 50 свидетелей и провело девять экспертиз.