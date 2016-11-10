Кировчане отдают мошенникам деньги за разблокировку карты
10 ноября 2016, 13:35 [ «АН-Вятка» ]
Так, в полицию обратился один из жителей Нововятского района: с его банковской карты исчезли все деньги. Днем ранее ему на телефон пришло смс с уведомлением, что его банковская карточка заблокирована.
Для того, чтобы вновь ею начать пользоваться, необходимо было позвонить по указанному в сообщении номеру. Что житель Нововятского района города Кирова тут же и сделал. Голос на том конце телефона попросил сообщить все данные карты, а также код, который пришел сразу же в смс-сообщении.
«Специалист» банка сообщил мужчине, что карта разблокирована и положил трубку. В владельцу карты почти сразу же пришло сообщение, что с нее была списана вся наличность — а это около 18 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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