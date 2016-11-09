В здание “Экспресс-банка” ворвались вооруженные люди

В здание “Экспресс-банка”, расположенного в центре столицы, ворвались около тридцати вооруженных налетчиков и взяли в заложники клиентов и сотрудников учреждения.

По данным Life, инцидент произошел около 16:00 по московскому времени. В полицию обратился один из охранников банка, сообщив, что тридцать вооруженных человек ворвались в здание на Большой Переяславской и взяли в заложники сотрудников и клиентов банка.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Захватчики не выдвинули никаких требований, и в результате переговоров полицейским удалось добиться освобождения заложников. Через полчаса были задержаны и подозреваемые в нападении на учреждение.

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