В Кировской области с Нолинской ЦРБ в пользу пациента взыщут 397 млн. рублей

В апреле прошлого года хирург Нолинской центральной больницы провел операцию на ноге жительницы районного центра, в результате которой еще молодая, 30-летняя, женщина стала инвалидом 3 группы.

Позже, в ходе проверки, выяснилось, что ее нога перестала двигаться из-за врачебной ошибки. Женщина обратилась в прокуратуру с требованием компенсации за причиненный моральный и материальный вред.

Нолинский районный суд согласился с доводами обвинения. В общей совокупности с медицинского учереждения в пользу женщины будет взыскано 397 тысяч рублей. Из них 250 тысяч рублей — это компенсация за моральный ущерб.

Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Читайте также:

Пенсионер отсудил тишину

В Нововятске обнаружили тело девушки в луже горячей воды



