В ХМАО отец убил двухмесячного сына, чтобы тот не плакал

Шокирующий случай произошел в Ханты-Мансийском автономном округе накануне. Житель города Нягани убил своего маленького сына, потому что ему мешал плач малыша.

По предварительной версии, 25-летнего отца выводил из себя периодический плач собственного двухмесячного сына. Вчерашний день тоже не стал исключением: мужчина пришел в ярость из-за того, что ребенок заплакал. Вместо того, чтобы попытаться его успокоить, взбешенный мужчина начал избивать ребенка. Он нанес ему множественные удары кулаком по голове и телу. От полученных травм малыш скончался.

В настоящий момент мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело. О том, где в момент избиения была мать ребенка, пока не сообщается.

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