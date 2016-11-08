Экс-руководитель думского комитета объявлен в федеральный розыск

Следственный комитет РФ ищет Антона Вахонина, прежде занимавшего должность заместителя главы комитета Госдумы по природным ресурсам. Его подозревают в попытке присвоить чужое имущество на сумму в полтора млн $.

Вахонину предстоит ответить по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», пишет «Коммерсант». Сообщается, что дело на чиновника было заведено еще осенью 2013 года, сразу после того как Вахонин вышел из колонии, где сидел за групповое изнасилование.

Имущество, которое Вахонин посчитал своим, принадлежит его партнеру по бизнесу Александру Шеварову. Ситуация не нова: Вахонин решил, что его обделили в при разделении прибыли и потребовал компенсировать потери.

Вахонин перестал приходить на допросы и поэтому был объявлен в розыск.