В Подмосковье у местного жителя увели эвакуатор

Неудивительно, что угонщика поймали сразу, по горячим следам: угнал он не обычный седан, а приметный эвакуатор. Выяснилось, что на счету угонщика несколько подобных преступлений, – теперь он ответит за все.

Инцидент произошел в Клинском районе Московской области. В местное ОМВД обратился 27-летний хозяин машины-эвакуатора и сообщил, что припаркованная у подъезда одного из домов на улице Дзержинского техника угнана, передает «Росбалт».

Полицейские ППС по ориентировке на маршруте задержали похищенное авто и его угонщика. Злоумышленнику 26 лет и в последнее время, как выяснилось, он крал машины из гаражных кооперативов. На угонщика заведено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.