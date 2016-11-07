Бывшего мэра Пензы обвиняют в хищениях почти на 100 миллионов рублей

Более 97 миллионов, выделенных на строительство перинатального центра, ушли в карман бывшего пензенского градоначальника Александра Пашкова и предпринимателя Сергея Богунова по данным проведенного расследования.

Как было установлено сотрудниками правоохранительных органов, бизнесмен, будучи главой главного подрядчика при строительстве центра - при подстрекательстве экс-чиновника присвоил более 67 миллионов рублей из авансовых платежей. Кроме того, около 30 миллионов рублей получил от предпринимателя сам Пашков, утверждавший, что деньги будут переданы чиновникам и представителям госкорпораций за действия в интересах подрядчика, но распордившийся ими в итоге в личных целях.

При этом Пашков уже был ранее осужден за мошенничество: ущерб, причиненный чиновником казне на должности вице-премьера правительства области, оценивается почти в 90 миллионов рублей.

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