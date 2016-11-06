Прокурор Черногории: Русские националисты хотели убить нашего премьера

Прокурор Черногории Миливойе Катнич 6 ноября заявил, что в стране раскрыт план покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Убить политика должны были «русские националисты».

Прокурор при этом подчеркивает, что о причастности к покушению России речь не идет, но наемные убийцы все же имеют отношение к так называемым «русским националистам», передает РБК.

По версии черногорской прокуратуры, покушение на Мило Джукановича готовила специальная группировка, которая состояла из наемников Черногории, Сербии и России. Цель покушения - привести к власти партию оппозиции.

Прокурор не уточнил, какой именно «оппозиционной партии» была выгодна ликвидация премьера, но сказал, что стрелок для покушения был подобран и стрелять он должен был с большого расстояния. При этом прокурор заметил, что расследование будет продолжено, и не без помощи российской стороны.