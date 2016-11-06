Под Тюменью вор-рецидивист обокрал свою маму

СРОЧНО
|17:23  Российские хоккеисты выиграли Кубок Карьяла |17:05  Родственники погибших в Иваново получат по 300 тысяч рублей |17:01  Андрей Сироткин: Всегда настраиваюсь только на победу |16:07  В республике Коми на трассе перевернулась автоцистерна с дизтопливом |15:20  Украинский президент поздравил сограждан с годовщиной освобождения Киева от фашистов |14:17  Пакьяо победил Варгаса и спустя полтора года вновь стал чемпионом мира по боксу |13:57  СКР назвал основную версию взрыва в жилом доме в Иваново |13:46  Кривуша: Это был «лаки-панч», не заготовка Айялы |12:56  Девушка случайно застрелилась на стрельбище в Подмосковье |12:36  В Минобороны отреагировали на заявление Госдепа США о ненужности гумпаузы в Алеппо |11:53  По всей России будет проведена проверка газового оборудования |11:17  Названы имена погибших при обрушении жилого дома Иваново (СПИСОК) |10:00  Спасатели в Иваново извлекли из-под завалов двоих выживших |09:43  Два москвича выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара |08:54  Из-под завалов в Иваново извлекли пятерых погибших |07:45  США: от вмешательства России в предвыборные кампании пострадают и другие страны |07:06  В Иваново произошел взрыв бытового газа |05.11 22:30  В Башкирии юноша чудом выжил в страшной аварии (ФОТО) |05.11 22:07  Фигуристка Юлия Липницкая травмировалась на соревнованиях в Москве |05.11 21:48  Олимпийская чемпионка Дериглазова всех "заколола" на Кубке мира |05.11 21:02  Перед российской дипмиссией в Дублине разбросали "окровавленных младенцев" |05.11 20:15  СМИ: У берегов Канады обнаружена атомная бомба 1950 года |05.11 19:54  Сборная России выиграла «бронзу» в турнире по пляжному футболу |05.11 19:03  Российские хоккеисты в Кубке Карьяла одолели команду Швеции |05.11 17:38  Мария Захарова: Князь Владимир принес православие, а Украина несет бред |05.11 15:12  Москвичи пикетируют посольство Турции |05.11 14:47  Российский боец ММА Сергей Харитонов получил сотрясение мозга (ВИДЕО) |05.11 14:20  Автомобиль с людьми утонул в Клязьме |05.11 13:22  На одной из московских эстакад автомобиль въехал в ограждение |05.11 12:30  Песков ответил на сообщения об атаках американских хакеров
Тюмень

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Криминал

Под Тюменью вор-рецидивист обокрал свою маму

6 ноября 2016, 18:04 [ «АН-Тюмень» ]

Под Тюменью вор-рецидивист обокрал свою маму
globallookpress.com

Вору-рецидивисту бесполезно объяснять, что красть нехорошо, но обокрасть собственную мать – это верх цинизма. А 22-летний вор из Тюмени повел себя именно так, вынеся из дома вещи и деньги собственной матери.

Пострадавшая от воришки - жительница села Кулаково (Тюменская область), передает «Росбалт». Женщина обратилась в полицию по поводу кражи из квартиры и явно не думала, что это дело рук ее собственного сына.

Удивлены были и сотрудники регионального уголовного розыска, которые нашли вора. Им оказался ране уже сидевший за кражу 22-летний местный парень. По данным полиции, вор дождался, когда мать покинет квартиру и вынес оттуда телевизора и все деньги, какие нашел - 21000 рублей.

Парня вычислили легко, так как он сдал все украденное в комиссионный магазин и тут же потратил вырученные деньги на себя. Вор уже сознался во всем и ждет суда. Теперь он сядет в тюрьму лет на пять.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Эстонские ветераны выступили против памятника эсэсовцу

Эстонские ветераны выступили против памятника эсэсовцу

С общим заявлением о недопустимости героизации унтершарфюрера СС Харальда Нугисекса выступили таллиннские ветераны. Бюст пособнику гитлеровцев был установлен в школе города Лаупе вопреки позиции Евросоюза.

//Происшествия

Родственники погибших в Иваново получат по 300 тысяч рублей

Родственники погибших в Иваново получат по 300 тысяч рублей

Областные власти Иваново и горадминистрация выплатят одинаковые суммы родственникам погибших и тем, кто пострадал от взрыва газа в жилом доме. По 150 тыс. руб. - семьям погибших и по 100 тыс. – пострадавшим.

//Общество

Поклонская приписала Суворову фразу Чацкого

Поклонская приписала Суворову фразу Чацкого

«Служить хочу, да прислуживать тошно», - вспомнила цитату в радиоэфире депутат Госдумы Наталья Поклонская, добавив, что это слова российского полководца Суворова. И тем дала новый повод для насмешек в соцсетях.

//Шоу-бизнес

"Евровидение-2017" на грани срыва

"Евровидение-2017" на грани срыва

Британское издание Telegraph назвало «Евровидение-2017 слишком дорогим удовольствием, которое Киев не может себе позволить. Похоже, Украина не в состоянии принять международный конкурс из-за нехватки средств.

//Культура

Мединский требовал убрать свое имя из титров фильма, снятого по его книге

Мединский требовал убрать свое имя из титров фильма, снятого по его книге

4 ноября на канале "Россия 1" состоялся премьерный показ фильма «Стена», снятого по мотивам книги министра культуры Владимира Мединского. Однако сам он попытался откреститься от картины.

//Спорт

Российские хоккеисты выиграли Кубок Карьяла

Российские хоккеисты выиграли Кубок Карьяла

Накануне российская сборная обыграла команду Шведов (3:2), а 6 ноября наши хоккеисты завершили дерби Евротура победой над сборной Чехии. Матч закончился со счетом 3:0, - российские ворота остались «сухими».

//Общество

В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение

Минувшая ночь во всем Центральном регионе России была самой холодной в этой осени, но погода только разминается. Вскоре центр России накроет метель и мокрый снег в сопровождении штормового ветра.

//В мире

Правительство США провело учения на случай столкновения астероида с Землей

Правительство США провело учения на случай столкновения астероида с Землей

Инициатором и основным организатором тренировки по последствиям апокалипсиса стало агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Основная вводная – сильные разрушения.

//Наука

Ученые: женщины после родов начинают резко стареть

Ученые: женщины после родов начинают резко стареть

Американские ученые в ходе исследований, направленных на изучение биологического возраста женщин, в которых приняли участие более 1,5 тыс. человек в возрасте от 20 до 45 лет, установили, что после родов женский организм начинает быстро стареть.

//Общество

Правительство понизило пенсионерам прожиточный минимум

Правительство понизило пенсионерам прожиточный минимум

Российский Минфин посчитал, что переплатит пенсионерам, если не понизит им минимум. Поэтому вместо 8803 рублей пенсионерам установлен «норматив» в 8540 рублей. Объяснение простое: инфляция оказалась ниже.

//Криминал

Под Тюменью вор-рецидивист обокрал свою маму

Под Тюменью вор-рецидивист обокрал свою маму

Вору-рецидивисту бесполезно объяснять, что красть нехорошо, но обокрасть собственную мать – это верх цинизма. А 22-летний вор из Тюмени повел себя именно так, вынеся из дома вещи и деньги собственной матери.

//Новости ADWILE

//Кино

Сериал "Игра престолов" перевели на татарский (ВИДЕО)

Сериал "Игра престолов" перевели на татарский (ВИДЕО)

"Тәхетләр уены" – так по-татарски звучит название мирового бестселлера «Игра престолов». Коллектив переводчиков из Казани "Беренче studio" уже адаптировал первый сезон и первый трейлер к сериалу выпущен.

//Сможем вместе

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону

Часто говорят, что одно доброе дело влечет за собой другие добрые дела. Убедиться в том, что это не просто красивые слова, мы смогли благодаря истории лауреатов премии «Сможем вместе!» – Фонда «Я без мамы».

//В мире

Додон не считает позицию украинских депутатов государственной

Додон не считает позицию украинских депутатов государственной

Получивший большинство голосов на президентских выборах в Молдове в первом туре Игорь Додон не считает позицией государства предложение депутатов Верховной Рады Украины о запрете для него въезда в их страну.

//Спорт

Андрей Сироткин: Всегда настраиваюсь только на победу

Андрей Сироткин: Всегда настраиваюсь только на победу

В Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса "Extra Round". В рамках второго среднего веса не имеющий поражений Андрей Сироткин проведет первую защиту чемпионского титула WBC Asian Boxing Council.

//Происшествия

В Новосибирске автолюбитель на Хонде снес фонарный столб и уцелел (ФОТО)

В Новосибирске автолюбитель на Хонде снес фонарный столб и уцелел (ФОТО)

Телеграфный столб в Первомайском районе Новосибирска восстановлению не подлежит. А вот автомобиль Хонда восстановить, пожалуй, можно, даже водитель, если и пострадал, то несерьезно: с места аварии он ушел сам.

//Происшествия

В республике Коми на трассе перевернулась автоцистерна с дизтопливом

В республике Коми на трассе перевернулась автоцистерна с дизтопливом

ДТП произошло на федеральной дороге "Вятка" в Сысольском районе (это юго-запад республики Коми). Водитель автопоезда, перевозившего дизельное топливо, не справился с управлением, и бензовоз перевернулся.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Сирийские курды намерены начать освобождение Ракки

Сирийские курды намерены начать освобождение Ракки

Сирийские курды заявляют, что готовят наступление на столицу запрещенного в России «Исламского государства» – сирийский город Ракку – в ближайшее время. Что ожидаемо в связи с наступлением на Мосул в Ираке.

//Шоу-бизнес

Язвительная блогерша Миро нашла виновницу развода Тарабузиков

Язвительная блогерша Миро нашла виновницу развода Тарабузиков

Предстоящий развод некогда идеальной семейной пары Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова не обсуждает разве что ленивый. Тарабузики уже подтвердили факт своего расставания, а поклонники пары ищут причину внезапного разрыва.

//Политика

Украинский президент поздравил сограждан с годовщиной освобождения Киева от фашистов

Украинский президент поздравил сограждан с годовщиной освобождения Киева от фашистов

Сегодня исполняется ровно 73 года с того момента, когда столица Украины была освобождена от фашистских захватчиков. Петр Порошенко поздравил украинский народ с этой датой, обращаясь прежде всего к ветеранам ВОВ.

//Общество

В Ялте уничтожают проукраинские граффити (ФОТО)

В Ялте уничтожают проукраинские граффити (ФОТО)

Это не борьба с «украинским влиянием» или за чистоту стен, это и первое, и второе, и третье. Организаторы акции подчеркивают, что украинский народ здесь не при чем, а вот западные пропагандисты руку приложили…

//Шоу-бизнес

Певица Kristina Si была выдворена из Украины

Певица Kristina Si была выдворена из Украины

Российскую r’n’b-певицу, известную под псевдонимом Kristina Si, не пустили на Украину, обвинив в пересечении границы через недействующие пункты пропуска и пребывании на “временно оккупированных территориях”.

//Шоу-бизнес

Сестра Кардашьян отметила совершеннолетие в платье-салфетке на голое тело (ФОТО)

Сестра Кардашьян отметила совершеннолетие в платье-салфетке на голое тело (ФОТО)

Американская супермодель и младщая сестра Ким Кардашьян - Кендалл Дженнер - привлекла внимание папарацци на вечеринке в честь своего совершеннолетия, на который она явилась в миниатюрном платье на голое тело.

//Новости партнеров

//Культура

Режиссер отказался убирать фамилию Мединского из титров “Стены”

Режиссер отказался убирать фамилию Мединского из титров “Стены”

Дмитрий Месхиев, режиссер фильма “Стена”, который был снят по роману российского министра культуры Владимира Мединского, отказался убирать его фамилию из титров и опроверг сообщения об этом требовании.

//Спорт

Пакьяо победил Варгаса и спустя полтора года вновь стал чемпионом мира по боксу

Пакьяо победил Варгаса и спустя полтора года вновь стал чемпионом мира по боксу

Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо вновь стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO, победив по итогам 12-раундового боя американца Джесси Варгаса по очкам. Все судьи отдали победу филиппинцу.

//В мире

На счету американца, державшего женщину в контейнере, может быть еще семь убийств

На счету американца, державшего женщину в контейнере, может быть еще семь убийств

Стали известны новые подробности жуткого случая, произошедшего в Южной Каролине (США). Мужчина, задержанный по подозрению в похищении и сексуальном насилии, признался, что совершил семь убийств.

//Происшествия

СКР назвал основную версию взрыва в жилом доме в Иваново

СКР назвал основную версию взрыва в жилом доме в Иваново

Число жертв взрыва бытового газа и последующего обрушения подъезда в двухэтажном жилом доме на улице Минская в Иваново возросло до шести человек. Спасатели извлекли из-под завалом тело еще одного мужчины.

//В мире

Американцы проголосуют по вопросу легализации марихуаны

Американцы проголосуют по вопросу легализации марихуаны

В тот же день, 8 ноября, когда по всей Америке пройдут выборы главы государства, в девяти штатах также будет решаться вопрос о легализации марихуаны как в медицинских, так и в развлекательных целях.

//Спорт

Кривуша: Это был «лаки-панч», не заготовка Айялы

Кривуша: Это был «лаки-панч», не заготовка Айялы

Тренер российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова Руслан Кривуша прокомментировал дебют своего подопечного в промоушене Bellator, в котором Харитонов проиграл нокаутом американцу Джейви Айяле.

//Общество

Орнелла Мути готовит документы для получения российского гражданства

Орнелла Мути готовит документы для получения российского гражданства

Итальянская актриса Орнелла Мути намерена получить российское гражданство и уже занимается подготовкой необходимых документов, сообщил ее российский коллега Александр Ревва, в клипе которого она снялась.

//В мире

Жители Мюнхена собираются отгородиться от беженцев четырехметровой стеной

Жители Мюнхена собираются отгородиться от беженцев четырехметровой стеной

Власти города Мюнхен собираются построить звукоизолирующую стену четырехметровой высоты, которая должна будет отгородить расположенный в городе приют для беженцев от близлежащих домов местных жителей.

//Происшествия

Девушка случайно застрелилась на стрельбище в Подмосковье

Девушка случайно застрелилась на стрельбище в Подмосковье

Несчастный случай произошел на стрельбище, расположенном неподалеку от столицы. Для девушки, приехавшей пострелять по мишеням, развлечение закончилось трагически из-за случайного выстрела в голову.

//Политика

В Минобороны отреагировали на заявление Госдепа США о ненужности гумпаузы в Алеппо

В Минобороны отреагировали на заявление Госдепа США о ненужности гумпаузы в Алеппо

В Минобороны ответили на недавнее заявление главы Госдепартамента Соединенных Штатов Джона Кирби о бесполезности гуманитарных пауз в Алеппо для местных жителей из-за отсутствия поставок гуманитарной помощи.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры