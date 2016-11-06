Под Тюменью вор-рецидивист обокрал свою маму

Вору-рецидивисту бесполезно объяснять, что красть нехорошо, но обокрасть собственную мать – это верх цинизма. А 22-летний вор из Тюмени повел себя именно так, вынеся из дома вещи и деньги собственной матери.

Пострадавшая от воришки - жительница села Кулаково (Тюменская область), передает «Росбалт». Женщина обратилась в полицию по поводу кражи из квартиры и явно не думала, что это дело рук ее собственного сына.

Удивлены были и сотрудники регионального уголовного розыска, которые нашли вора. Им оказался ране уже сидевший за кражу 22-летний местный парень. По данным полиции, вор дождался, когда мать покинет квартиру и вынес оттуда телевизора и все деньги, какие нашел - 21000 рублей.

Парня вычислили легко, так как он сдал все украденное в комиссионный магазин и тут же потратил вырученные деньги на себя. Вор уже сознался во всем и ждет суда. Теперь он сядет в тюрьму лет на пять.