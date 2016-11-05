В штабе Хиллари Клинтон пропали ноутбуки с секретными документами

Секретная служба США, Министерство национальной безопасности и полиция работают в усиленном режиме, пытаясь вернуть три украденных ноутбука. Компьютеры пропали из штаб-квартиры Клинтон в Филадельфии.

ЧП в американском штате Пенсильвания заставило изрядно попотеть не только полицию, но и спецслужбы. Когда пропадают секретные документы у кандидата в президенты США – это дело государственной важности, передает ТАСС.

Ноутбуки стащили из штаб-квартиры предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в американском городе Филадельфия. Украденные гаджеты содержат конфиденциальную информацию, поэтому к поискам воров подключена не только полиция, но и Секретная служба США и Министерство нацбезопасности.

Известно, что кражу совершили в пятницу около 20.00 (по московскому времени это в ночь на 5 ноября, точнее, три часа ночи). Ноутбуки были похищены из автомобилей сотрудников штаба Клинтон, когда они пошли перекусить. Верневшись из ресторанцичка, четверо приятелей ноутбуков в машинах уже не обнаружили.

Похоже, что воры не охотились конкретно на ноутбуки, потому что просто выкрали рюкзаки с личными вещами, где и лежали компьютеры.

До всеобщих выборов президента США остается три дня.