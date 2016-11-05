В Москве неизвестные расстреляли группу подростков

Полиция разыскивает неизвестных стрелков, что устроили пальбу на юго-западе Москвы. В микрорайоне Ясенево из пневматического оружия были обстреляны шестеро школьников 13 и 14 лет. Ранения получены несерьезные.

Несмотря на то, что пострадавшие школьники отказались от госпитализации, полиция ищет неизвестных стрелков, передает «Лайф».

По сведениям очевидцев, стрелявших было двое. Сделав несколько выстрелов по группе подростков, они поспешно удалились и к приезду полиции их уже и след простыл. Приехавшим медикам «скорой» тоже работы не нашлось: мамы школьников сказали, что сами в состоянии обработать ссадины и ушибы.